Spi Cgil: welfare e sanità, troppo spazio ai privati

Dopo l’elezione della nuova segretaria generale Romina Maccari, è stata composta anche la segreteria provinciale dello Spi Cgil. Ne fanno parte Sabrina Lapponi, che avrà la responsabilità del dipartimento proselitismo e tesseramento, e Domenico Ticà, al primo mandato, con la responsabilità del dipartimento contrattazione sociale. "Le preoccupazioni dei nostri iscritti - ha detto Maccari - riguardano soprattutto il settore della sanità e dello stato sociale. Le loro preoccupazioni sono anche le nostre: vediamo infatti che le scelte e le azioni messe in campo sul tema nelle Marche stanno determinando un passaggio dalla sanità pubblica a quella privata. Ogni giorno registriamo un aumento delle proteste per il rinvio di visite, spesso urgenti, di molti mesi rispetto alle necessità, costringendo i cittadini e i pensionati o a rinunciare alle cure o a rivolgersi alla sanità privata. Lo Spi-Cgil contrasterà in ogni modo questa linea politica della giunta regionale. La Cgil Marche, unitariamente a Cisl e Uil, ha prodotto un protocollo intitolato #versoMarche2025, un documento che fissa alcuni criteri di base per ciò che riguarda il welfare, la sanità, i servizi, la non-autosufficienza e altre importanti questioni".