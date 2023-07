Spiagge libere, ecco i pali porta ombrelloni

Anche questa estate saranno presenti i pali "porta ombrelloni" nelle spiagge libere di Porto Potenza. "Informiamo cittadini e turisti che gli uffici stanno provvedendo ad affidare i lavori di allestimento delle spiagge libere portopotentine con i supporti acquistati nel 2021, in concomitanza con l’emergenza pandemica, per garantire il rispetto dell’allora normativa in vigore – spiega in una nota il Comune –. A conclusione dello stato di emergenza per Covid 19, l’amministrazione comunale, conscia di quanto previsto nel regolamento relativo alle spiagge libere e dopo aver effettuato tutte le opportune verifiche con gli enti sovracomunali preposti, continuerà quindi ad offrire questo servizio, unico nel suo genere lungo il nostro litorale Adriatico".