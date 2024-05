Spiagge promosse per la 21ª volta: "Una collezione di Bandiere Blu"

Civitanova porta a casa la sua 21esima Bandiera Blu. Ieri, a Roma, la consegna ufficiale del vessillo, riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, che certifica la qualità del mare, della spiaggia ma anche dell’ambiente. A ritirare la Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education (FEE), una realtà riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, presso la sede centrale del Centro Nazionale Ricerche, sono arrivati da Civitanova il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore alla Mobilità Sostenibile Roberta Belletti.

"È la 21esima Bandiera Blu per Civitanova - ha commentato il sindaco Ciarapica -. Sono fiero del lavoro svolto in questi anni e del percorso che tutti insieme stiamo portando avanti. Ancora una volta ci qualifichiamo come una città turistica balneare di qualità, rispettosa dei principi di sostenibilità ambientale e di inclusività. Una città che ogni anno migliora e lo fa anche grazie alla sinergia con operatori turistici e balneari". Diversi i criteri da rispettare per ottenere la Bandiera Blu: la qualità delle acque, servizi per rendere le spiagge accessibili e sicurezza, come ad esempio un numero adeguato di personale di salvataggio e/o attrezzature di salvataggio disponibile sulla spiaggia, sensibilità e attenzione nei confronti della mobilità sostenibile, ma anche una serie di servizi per la raccolta differenziata e le aree verdi.

"Ricevere per 21 volte consecutive la Bandiera Blu – ha aggiunto l’assessore Roberta Belletti – è una bella gratificazione al lavoro che questa amministrazione sta portando avanti su più fronti. Tra questi anche quello sulla mobilità sostenibile. A tale proposito, voglio ricordare ’Primavera in bici’, il primo festival organizzato a Civitanova per incentivare l’uso delle due ruote, gli incontri sulla transizione ecologica che hanno coinvolto centinaia di studenti e presto realizzeremo anche nuove piste ciclabili. Sicuramente un punto di partenza per una Civitanova attenta al suo futuro".

Una spiaggia può ottenere la Bandiera Blu se è ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale (o internazionale) con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque di balneazione. La spiaggia deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere ad una serie di requisiti, alcuni "imperativi" altri "suggeriti".