Spiagge sold out, ma solo la domenica

Estate civitanovese, pienone in spiaggia la domenica ma negli altri giorni parcheggi e ombrelloni pressoché vuoti. Si va consolidando una tendenza, che da qualche anno mostra come la città non sia mai riuscita ad affrancarsi dall’essere una meta mordi e fuggi, amata dal bagnante pendolare, e invece meno battuta da chi prenota vacanze stanziali. Sabato era deserta l’area sosta dietro il supermercato Sì Con Te di Fontespina. Pochissime le auto parcheggiate e, di conseguenza, anche il servizio navetta gira scaricando sul litorale non certo masse di bagnanti. In spiaggia, durante la settimana, la maggioranza degli ombrelloni resta chiusa per prepararsi poi all’assalto della domenica. Nel giorno festivo infatti il litorale cambia volto: battigia affollatissima, sold out per ombrelloni e lettini, migliaia di persone riversate sulla spiaggia, tanti provenienti dal circondario e soprattutto dall’Umbria. Vero che Civitanova vive la notte, investe sulla movida, segmento in cui ha superato la concorrenza delle città vicine, abbandonando forse il turismo strettamente balneare, come faceva notare Alfredo Mandolesi, ex titolare di uno stabilimento sul lungomare sud, quando appuntava con amarezza il fatto che a inizio giugno molti chalet la mattina non aprissero il servizio bar.