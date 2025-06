Spiaggia libera sporca a Fontespina-IVMarine

Inizia la stagione turistica, spiaggia libera sporca a Fontespina-IV Marine, zona nord rispetto alla foce del Caronte. "Un brutto spettacolo e certamente non all’altezza della situazione per quanti scelgono questo tratto del litorale. Bene il servizio di salvataggio, ma chi sceglie questa zona per godersi il mare la trova piena di detriti spiaggiati, per altro pericolosi soprattutto per i più piccoli. È possibile che non venga pulita per tempo dal Comune, che ne è competente e ne ha l’obbligo di fatto?".

La protesta è di Amedeo Regini che nel fine settimana ha scelto di godersi la tintarella proprio in quel tratto di costa cittadina e, come altri che si sono diretti lì, lo ha trovato sporco.

"Non è possibile – dice – fare politica turistica avendo due standard di servizi, con la spiaggia libera di IV Marine impresentabile. Eppure questa zona della città è densamente popolata e i residenti in crescita, come in crescita è l’accoglienza di seconde case, di B&B, di Country House sulla sovrastante collina, senza dimenticare il grande camping sempre sulla collina".

E ricorda al Comune "che la tassa di soggiorno comunale la pagano anche quanti si fermano in questa parte nord di Civitanova".