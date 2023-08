Civitanova, una spiaggia per disabili: "Servizio importante"

Civitanova, 3 agosto 2023 – Sul lungomare nord attiva la ‘Postazione A’, uno spazio dedicato alla accoglienza dei disabili e dei loro accompagnatori, attrezzato sulla spiaggia libera del lungomare nord, tra gli stabilimenti balneari Ippocampo e Aloha allestita dall’associazione bagnini Cluana Nantes in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’area è già operativa e resterà aperta tutti i giorni, fino a fine agosto, dalle 9.30 alle 18.30 e la gestione del servizio (prenotazione, riordino, pulizia e manutenzione) è affidata ai bagnini di salvataggio al di fuori del loro orario di lavoro.

È dotata di ombrellone, sdraio, lettini adeguati, sedia Job oltre a due parcheggi riservati per chi usufruisce del servizio. Per accedervi è necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 327.4747254. A seconda delle richieste, l’associazione si riserva la facoltà di verificare la certificazione medica e di limitare, o turnare, gli accessi per offrire l’opportunità a più persone possibili di utilizzare la postazione.

Giuseppe Vaccina, uno dei responsabili dell’associazione Cluana Nantes, parla della scelta di avviare questa esperienza: "È la prima stagione nella quale la nostra organizzazione si cimenta anche nel servizio a tutela delle persone disabili. Molti stabilimenti si sono da tempo dotati delle attrezzature per l’accesso ai disabili, ma questa volta sono le spiagge libere ad accogliere gratuitamente chi non riuscirebbe altrimenti a fruire di un bene prezioso come il mare. La scelta delle attrezzature balneari in legno ricondizionate è scaturita non solo dal senso estetico, nel complesso la postazione ha un sapore tropicale, ma anche dall’attenzione all’ambiente". Per il sindaco Fabrizio Ciarapica "un servizio importante per Civitanova che vuole diventare una città sempre più accessibile a tutti".

La spiaggia aperta ai disabili è una esperienza a cui Civitanova è arrivata già diversi anni fa, con il corridoio per le sedie job realizzato sulla spiaggia libera del lungomare sud (tra gli chalet Lido Cristallo e Flamingo) e poi lasciato, nel tempo, nell’abbandono e oggi poco utilizzato.