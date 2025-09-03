Il tram di Bologna

Spiaggia per disabili. Ad agosto 160 presenze

L’area senza barriere sul lungomare Marinai d’Italia ha accolto tante famiglie. Ma anche turisti provenienti da Francia, Olanda, Germania e Albania .

L’associazione Oltre i Limiti è stata impegnata in prima linea

L’associazione Oltre i Limiti è stata impegnata in prima linea

Solamente nel mese di agosto sono state accolte circa 160 persone, provenienti anche da Francia, Germania, Olanda e Albania, lungo la spiaggia attrezzata per disabili che è presente sul lungomare Marinai d’Italia, a Porto Recanati. Tutto ciò è stato possibile grazie al progetto "Liberamente una spiaggia per tutti", co-organizzato dall’associazione Oltre i Limiti che ha offerto in estate un servizio gratuito, attirando numerose famiglie italiane e straniere. Tant’è che il sodalizio ha garantito alle persone con disabilità un accesso sicuro e dignitoso al mare, con servizi pensati su misura: tre sedie job per l’ingresso in acqua, docce calde e fredde, lettini e ombrelloni. Non solo: ogni giorno di agosto due operatori hanno curato l’assistenza e l’accompagnamento in acqua. "L’idea di una spiaggia che accoglie, che supporta, che è realmente per tutti, è una visione che non si limita al presente, ma guarda avanti", ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Sonia Alessandrini. Il servizio, che è stato attivo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, ha permesso a molte famiglie di vivere un’esperienza al mare che altrimenti sarebbe stata difficile o impossibile. "Siamo orgogliosi del grande apprezzamento che questa iniziativa ha ricevuto – osserva invece il sindaco Andrea Michelini – ma questo è solo l’inizio. Il nostro obiettivo è continuare a rendere il mare di Porto Recanati davvero un bene di tutti, accessibile e accogliente senza distinzioni".

Oltre a ciò, l’amministrazione portorecanatese sottolinea che per il prossimo anno sono già previsti nuovi interventi: il rifacimento della pavimentazione dell’area accoglienza, l’installazione di servizi igienici per disabili e normodotati, una cabina spogliatoio, una cabina ripostiglio e una copertura ombreggiante più estesa. Tutto sempre offerto gratuitamente dall’associazione, affinché il diritto al mare sia davvero di chiunque. "Un sogno che si fa realtà grazie all’impegno collettivo e alla forza della solidarietà – afferma la presidente di Oltre i Limiti, Graziella Pesaresi –. Questo progetto non è soltanto un servizio, ma la dimostrazione che insieme si possono abbattere le barriere, restituire dignità e offrire opportunità di gioia a chi troppo spesso resta ai margini. Vedere famiglie emozionarsi per la libertà di vivere il mare come tutti gli altri ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta, e continueremo a percorrerla con determinazione".

