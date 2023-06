"Spiaggia piena d’erba, urge intervenire"

di Francesco Rossetti

Cumuli di detriti non ancora rimossi, centri di raccolta maleodoranti, staccionate rotte ed erbacce. Questo il biglietto da visita, agli occhi di bagnanti e turisti, di un lungomare costretto a fare i conti con le mareggiate delle precedenti settimane ma anche con l’incuria delle istituzioni. E se da un lato lo smaltimento di tronchi e arbusti procede a passo di lumaca, dall’altro non si é mai iniziato a metter mano a certe zone. Così, chi é andato al mare in questo fine settimana si è goduto uno scenario non proprio allettante. Il lungomare nord si caratterizza per la presenza di centri di raccolta (gli spazi delimitati con all’interno diversi bidoni dell’immondizia e situati nelle aree di sosta per motocicli) sporchi e da cui provengono cattivi odori, specie nel tratto di Fontespina, dove é anche un rifiorire di erba incolta sull’arenile. "Nelle spiagge – segnala il portavoce di quartiere Angelo Broccolo (comitato Cea) –, tra ‘Lido del Carabiniere’ e ‘Ippocampo’ e fra Golden beach’ e ‘San Marco’ siamo praticamente in un grande prato verde. Sabato ci sarà ‘GustaPorto’ e lì faremo la rievocazione della pesca con la Sciabica: sarebbe spiacevole ospitare l’iniziativa in un simile contesto". Sempre da queste parti ci sono poi canali di scarico con staccionate rotte e chiodi che fuoriescono, situazioni già denunciate in passato e per le quali "urge intervenire subito". Broccolo fa poi un’altra segnalazione, stavolta riguardante le vie retrostanti: "Dei residenti mi hanno detto che in certe zone di via Saragat e James Cook i cassonetti della spazzatura non sono oggetto del dovuto ricambio. Mentre sulla Statale noto un ratto spiaccicato sulla carreggiata da molti giorni. Dov’è l’igiene pubblica?".