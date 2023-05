Spiaggia pulita, studenti in campo con Legambiente

Ci saranno, assieme ai genitori, anche gli studenti degli Istituti Comprensivi "Gigli" e "Badaloni" di Recanati domani insieme a Legambiente Marche nei tratti di spiaggia libera a sud dei "Giardini Europa" di Porto Recanati. Qui si svolgerà l’operazione "Spiaggia e fondali puliti" finalizzata alla pulizia delle spiagge che poi proseguirà nelle classi concludendosi nel palazzo comunale. Il progetto "Attività laboratoriali di educazione ambientale e artistica" in cui sono coinvolti alcune classi dei plessi (rispettivamente quelli dell’Infanzia "Villa Teresa" e di "Via Camerano", della Primaria "S.Vito", delle "Grazie" di "Lotto e della Secondaria "Patrizi") è dell’artista colombiana Maria Claudia Termes Velasques che coinvolgerà i bambini nella trasformazione di una parte dei rifiuti, trovati nella giornata con Legambiente, in piccole opere d’arte che diventeranno un’unica opera collettiva che esposta al Salone degli Stemmi del Comune.