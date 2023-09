Spiegamento di carabinieri: passati al setaccio i giardini Diaz, la stazione dei pullman e Fontescodella

Maxi operazione di controllo ai giardini Diaz, ieri pomeriggio. I carabinieri della Compagnia di Macerata, con i cani antidroga dell’unità di Pesaro e anche la supervisione di un elicottero del nucleo con base a Pescara, hanno setacciato il parco pubblico e le zone circostanti, come la stazione dei pullman e Fontescodella. Nelle scorse settimane, l’area è stata teatro di un episodio piuttosto violento. Due bande di egiziani – a quanto sembra – si sono affrontate a colpi di machete e bastone. Due persone erano rimaste ferite, per fortuna in modo non preoccupante. Ma quello che invece aveva sollevato il maggiore allarme era stata la violenza dello scontro, avvenuto in pieno centro e in pieno giorno in uno spazio destinato ai bambini e poi, poco lontano, nel bar della stazione dei pullman. Sui retroscena legati a quella aggressione, le indagini sono ancora in corso. Ma in seguito a quell’episodio, e non solo, si è deciso di attuare una serie di controlli più stringenti nella zona. La polizia locale ha istituito un posto fisso vicino ai giardini Diaz, a scopo di prevenzione oltre che di repressione di eventuali fatti poco consoni. E ieri pomeriggio i carabinieri hanno attuato l’intervento mirato. Diverse persone che erano nel parco o nelle zone circostanti sono state identificate, mentre i cani antidroga andavano alla ricerca di sostanze proibite. L’elicottero poi ha sorvolato a lungo l’area, per monitorare anche dall’alto la situazione. Gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma sono proseguiti fino alla tarda sera, e i risultati conclusivi dell’operazione si conosceranno probabilmente già nella giornata di oggi. Oltre a eventuali arresti o sequestri, interventi di questo genere sono utili per rendere manifesta l’attenzione che c’è da parte delle forze dell’ordine su quella parte della città, ed evitare che le zone verdi possano diventare sempre più il riparo di attività illecite a danno dell’immagine del capoluogo.

p. p.