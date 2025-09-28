Spilla pro Palestina al seggio, identificato un rappresentante di lista

Porto Recanati (Macerata), 28 settembre 2025 – La prima giornata di voto per le regionali, nel Maceratese, non è stata priva di tensioni. Al seggio di Porto Recanati gli animi si sono accesi dopo una segnalazione su due rappresentanti di lista (un uomo e una donna) che indossavano una spilletta con un’anguria, diventata simbolo della resistenza palestinese. Qualcuno ha contestato l’esposizione del simbolo, ma dopo una consultazione del regolamento che governa le attività nei seggi con la funzionaria dell’ufficio elettorale, è emerso che era tutto in regola.

Caso chiuso? Neanche per idea: i rappresentanti di lista, infatti, sono stati avvicinati da un finanziere e un carabiniere, che hanno intimato loro di togliere la spilla; in caso contrario avrebbero dovuto andarsene e restare ad almeno duecento metri di distanza dal seggio. In un primo momento la donna ha tolto la spilletta, mentre l’uomo si è rifiutato, tenendo il punto, ma per tutta risposta è stato identificato dalle forze dell’ordine.

Quindi è partita una telefonata alla prefettura di Macerata, dopo la quale i due hanno avuto il via libera a rimanere nei seggi con le loro spillette pro Pal. Il caso ha sollevato un polverone, tanto che Massimo Rossi di Pace Salute Lavoro ha annunciato un esposto. "È un episodio di una gravità inaudita – ha denunciato l’ex sindaco di Grottammare –. Al rifiuto di togliere la spilletta, le forze dell’ordine hanno detto: “Allora procediamo in altro modo“. Una chiara intimidazione nei confronti di chi si esprime contro il genocidio a Gaza. Abbiamo già coinvolto l’associazione Articolo 21”.