Spilla soldi a un uomo: 51enne finisce a processo

Una coppia accusata di aver intimidito un 54enne, per convincerlo a dar loro dei soldi. Ieri la donna è stata assolta, mentre l’uomo sarà processato a dicembre con l’accusa di circonvenzione di incapace. I due, il 51enne Florindo Antonini e la 41enne Michela Pettinari, avrebbero preso di mira un uomo che lavorava in ospedale, che per le sue condizioni di salute era particolarmente suggestionabile. Antonini, in particolare, si sarebbe piazzato più volte davanti all’ospedale per aspettarlo, per convincerlo a dargli dei soldi. In un paio di occasioni, al suo fianco sarebbe stata Pettinari. Antonini gli avrebbe anche imposto di non dire nulla di quei loro incontri, minacciando di fargli fare "una brutta fine".

Tra appostamenti e telefonate, il 54enne avrebbe sborsato più volte denaro, per un totale di duemila euro, spaventato da quello che Antonini avrebbe potuto fargli se si fosse rifiutato. Ma alla fine si era deciso a chiedere aiuto, rivolgendosi alla polizia. Ieri per i due si è tenuta l’udienza preliminare. Pettinari, difesa dall’avvocato Lucrezia Gentili, ha chiesto il processo con il rito abbreviato e, come chiesto anche dal pm Claudio Rastrelli è stata assolta dal giudice Giovanni Manzoni, visto il suo ridottissimo coinvolgimento nella vicenda. Per Antonini invece, difeso dall’avvocato Raffaella Cesari, è arrivato il rinvio a giudizio: sarà processato a dicembre.