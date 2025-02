Spinta alla sostenibilità. Premio destinato alle tesi su ambiente e sociale

Unimc e Banca Macerata istituiscono un premio per le tesi di laurea a tema sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Il rettore Unimc John McCourt ha spiegato che "il premio Esg vuole incentivare la ricerca su queste tematiche. I lavori potranno essere molto trasversali; economici e giuridici, certo, ma anche letterari e filosofici. Banca Macerata ha una politica esemplare in tal senso, con molta attenzione al territorio e alle politiche sociali e di governance". Il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini ha sottolineato che "la sostenibilità è un tema attuale e su cui puntiamo molto. Tutti dobbiamo farci i conti, i giovani in modo particolare".

La prima edizione del premio prevede, per i laureati tra il luglio 2024 e il luglio 2025 nei corsi triennali, magistrali e a ciclo unico, tre premi da 2mila euro ciascuno. Saranno ammessi i lavori consegnati entro il 31 agosto e che abbiano ricevuto un voto di almeno 100/110. La vicepresidente della banca, Michela Sopranzi, ha spiegato che "questo premio è una delle iniziative parte del nostro piano Esg, Environmental, Social and Governance. La finalità è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile. Siamo consapevoli della complessità che l’essere sostenibili implica; servono cambiamenti significativi nei modelli di consumo, produzione e investimento. Questo tipo di cambiamento, a cui siamo orientati, implica una trasformazione culturale. Il premio è nato per andare in questa direzione. Speriamo l’iniziativa sia accolta favorevolmente". La delegata del rettore Mara Cerquetti ha poi aggiunto: "Come università possiamo contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. Lavoriamo per l’efficientamento energetico dei nostri edifici, ma vogliamo condividere l’obiettivo con la popolazione studentesca con la promozione della cultura sostenibile tramite ricerca e attività didattica. La tesi è un momento di scrittura e riflessione. Promuoviamo atenei inclusivi e innovativi anche attraverso l’alleanza Erua".

Il premio verrà finanziato anche per i prossimi due anni, per un fondo complessivo di 18mila euro. La commissione sarà composta dal rettore, da un refente per Unimc, dalla stessa Michela Sopranzi per Banca Macerata e da una figura che rappresenti il mondo imprenditoriale. "Sostenibilità e giovani sono un bel binomio – ha chiuso Cavallini –, la tutela del futuro sociale e ambientale dovrà essere il leit motiv delle politiche e delle strategie aziendali, a maggior ragione delle banche".