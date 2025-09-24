Spiragli per lo spostamento dell’antenna

Sull’antenna che dovrà sorgere nel parco del Castellaro l’amministrazione comunale aprirà un confronto con Iliad per mediare una alternativa e provare a spostare altrove l’impianto. La presenza in aula consiliare, lunedì sera, di residenti della zona ha portato l’assessore Roberta Belletti a recepire il malumore e a spiegare "che il traliccio non ricade tra i siti sensibili indicati dal piano antenne e dunque il parere sarebbe favorevole perché non ci sono presupposti tecnici per rigettare la richiesta. Ma, l’autorizzazione non è stata ancora rilasciata, siamo consapevoli del problema e con Iliad valuteremo lo spostamento". Il caso è stato introdotto da una interrogazione presentata da Mirella Paglialunga (Per Civitanova), che alla Belletti ha contestato l’approccio dialogante con la società di telefonia "perché - ha detto - da un punto di vista urbanistico ci sono invece tutte le condizioni per dire no. La zona scelta, oltre ad essere un parco e vicina all’ospedale, è considerata centro storico e secondo quanto scritto nel regolamento che disciplina il settore qui è vietato installare antenne, quindi il Comune faccia valere le norme".

In sala consiliare c’erano anche residenti di contrada Castelletta, che invece il traliccio di trenta metri se lo sono visti costruire sulla collina del Belvedere. "Anche a noi - riferiscono - gli amministratori all’inizio hanno detto che avrebbero discusso con la società di telefonia per valutare uno spostamento, ma poi non è cambiato niente. Solo promesse. Ci faremo sentire se emergerà che l’amministrazione sull’antenna della collina Belvedere, che ha deturpato un paesaggio bellissimo, non avrà fatto tutto il possibile per evitare l’installazione".

Scintille, tra maggioranza e opposizione, anche su un’altra interrogazione, quella presentata da Francesco Micucci (Pd) che ha discusso e denunciato i ritardi che hanno accompagnato la formazione della graduatoria e la consegna delle nuove case popolari Erap di via Marchetti, una vicenda che a Civitanova ha richiesto un iter di quasi due anni, non ancora concluso. Negata invece, dal presidente del consiglio comunale Fausto Troiani e rinviata alla prossima seduta l’interrogazione che doveva chiarire se a Civitanova, come in altre zone delle Marche, hanno soggiornato militari israeliani, presentata da Elisabetta Giorgini (Dipende da noi) entrata in aula con la kefiah al collo per solidarietà con il popolo palestinese.