"Spiritual Balance a Civitanova: il primo volume di Emanuela Di Carlo"

"Spiritual Balance" è il primo libro scritto dalla civitanovese Emanuela Di Carlo nel quale, grazie ad un approccio filosofico, accompagna il lettore a compiere un percorso interiore per ritrovare il proprio benessere e la propria felicità. L’autrice, dopo aver conseguito una laurea in filosofia, si occupa di aiutare gli imprenditori a ritrovare il loro vero scopo e la piena soddisfazione spirituale. "Spiritual Balance – spiega la Di Carlo – è il risultato del mio percorso spirituale: un viaggio iniziato quando ero all’apice del successo, ma avvertivo di aver tradito i sogni che avevo da bambina, sentivo un senso di insoddisfazione che non riuscivo a spiegare fino a quando non ho compreso, come racconto nel libro, che questa insofferenza dipendeva dal tradimento verso i miei sogni. Da quel momento ho iniziato la mia rivoluzione umana e professionale, scoprendo il coraggio di seguire quella strada che oggi ha fatto di me un’imprenditrice proprio nell’ambito delle risorse umane". Il libro è acquistabile sul sito Amazon.