Splende il giardino dell’istituto Agrario

L’Istituto agrario ’Garibaldi’ ha rinnovato la collaborazione con la delegazione maceratese del Fai, realizzando un’apertura straordinaria di ambienti scolastici, in occasione delle giornate di primavera. Studentesse e studenti, in veste di giovani ciceroni, hanno guidato gli oltre 1.200 visitatori giunti nel fine settimana alla scoperta del convitto, della cantina e del giardino didattico-sperimentale ’Carlotta Parisani-Strampelli’ (donna che ha avuto un ruolo di primo piano nella ricerca agronomica condotta dal marito Nazareno Strampelli), inaugurato sabato alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore Katiuscia Cassetta e di molti altri esponenti del mondo culturale maceratese. Il progetto, coordinato dal professore Mirko Grasso, ha comportato una risistemazione del giardino. L’intervento di studenti e docenti agronomi ha conferito ordine all’area, dividendola in zone specifiche e delimitando il perimetro della pianta rettangolare con siepi e rampicanti. All’ingresso sono state poste a dimora molteplici varietà di glicini e rose, proprio in questa parte si percorre il "Viale delle giuste" dedicato alle donne protagoniste della lotta di Liberazione dal nazifascismo. L’area successiva, quella delle acidofile con l’Hydrangea quercifolia, ovvero l’ortensia con le foglie simili a quelle delle querce. Si accede poi a quattro settori trapezoidali, che fanno da cornice all’aiuola ottagonale, che costituiscono l’area mediterranea, cui segue l’area aromi, così chiamata per la presenza di specie come l’Helichrysum italicum impiegate in cucina e nella realizzazione di oli profumati. Il percorso termina con l’area xerofile, un’aiuola caratterizzata dalla presenza di piante resistenti alla siccità.