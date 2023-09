Splendidi abiti da sposa della sarta Annina a Gualdo: Mostra espositiva "Le Spose di Annina"

Ultimi due giorni, oggi e domani, per ammirare la mostra espositiva "Le Spose di Annina", allestita al Teatro Nuovo Comunale in via De Gasperi, a Gualdo. Una raccolta di fotografie e abiti per ricordare il lavoro e la vita di Anna Ciavaroli. Inaugurata sabato scorso, sta riscuotendo successo di pubblico, in omaggio all’abile sarta locale (da tutti considerata una vera e propria "stilista") detta Annina, originaria di San Ginesio ma trasferitasi a Gualdo dopo il matrimonio con Asterio Luciani e deceduta nel 1996. Organizzata con il supporto della famiglia dal figlio della sarta, l’avvocato Luciano Luciani, che attraverso un lavoro di ricerca e ricostruzione è riuscito ad individuare 63 spose vestite dalla madre e dal suo valido staff di collaboratrici, la mostra raccoglie oltre 100 foto e alcuni splendidi abiti da sposa realizzati nell’ampio periodo corrente dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta. "La mostra racconta quindi un pezzo di storia del paese e più in generale del made in Italy quando ci si vestiva presso le sartorie", spiegano i promotori. L’esposizione è patrocinata dal Comune. Il taglio del nastro, una settimana fa, è avvenuto alla presenza del sindaco Giovanni Zavaglini e di un pubblico numeroso. Gli orari di apertura sono 9.30-12.30 e 16.30-19.30.