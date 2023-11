Sponsor per abbellire e curare le rotatorie

Chiede aiuto ai privati, l’Amministrazione comunale di Recanati che non riesce proprio con i suoi scarsi mezzi e la cronica carenza di organico a gestire il verde pubblico, tanto che sempre più spesso su questo tema, insieme a quello della mancata manutenzione delle strade, è bersaglio di critiche e di ironia da parte dei cittadini. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso in cui chiede di farsi avanti a chi, in cambio di pubblicità, voglia prendersi carico di una rotatoria o di un’area verde spartitraffico attraverso la stipula di un contratto di sponsorizzazione per una durata minima di 3 anni e massima di 7. Per ora si raccoglieranno le manifestazioni di interesse per poi demandare ad una seconda fase l’individuazione delle aree da affidare. Attenzione, però, non tutti saranno accolti a braccia aperte dall’Amministrazione che pone una serie di paletti legali quali non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, non trovarsi sottoposto a misure cautelari antimafia né deve avere contenziosi di qualunque tipo con l’Amministrazione comunale. Oltre a questo, l’Ente non accoglierà le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda di natura politica, sindacale eo religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione eo distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità e i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana. Che dovrà fare lo sponsor? Provvedere alla manutenzione dell’area verde, che gli sarà assegnata, con ditte specializzate nel settore florovivaistico, con nuovo arredo floreale (da rinnovare nelle diverse stagioni dell’anno) concordato con l’Ufficio tecnico comunale oppure adottare l’aiuola versando un contributo annuo. Che avrà in cambio? Lo sponsor, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, otterrà un ritorno di immagine potendo installare, sull’area oggetto dell’intervento, cartelli pubblicitari oppure impianti informativi.

Antonio Tubaldi