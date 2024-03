Spopolamento imprenditoriale. Un decennio da dimenticare: sparite più di cinquemila aziende

Nel decennio 2013–2023 quella di Macerata è una delle venti province italiane più colpite dallo "spopolamento imprenditoriale" (si colloca al settimo peggior posto). A fine 2023 risultano registrate 34.467 imprese, oltre 5mila in meno rispetto a dieci anni prima, con un vistoso calo del 15%. Numeri pesanti allineati alla tendenza regionale: nello stesso periodo, infatti, le Marche, che oggi contano 152.956 imprese, ne hanno perse oltre 22mila (un calo medio di 2.200 l’anno). Non a caso tutte e cinque le province risultano tra le prime dove lo stock di imprese è maggiormente diminuito. Con un calo del 18%, quella di Ancona è sul podio, al secondo posto, preceduta solo dalla provincia di Biella (il Piemonte, escluse le province di Torino e Novara, è l’altro territorio più colpito). Al terzo posto la provincia di Fermo (- 17,3%), al settimo quella di Macerata, al decimo quella di Pesaro Urbino (- 12,6%) e al sedicesimo quella di Ascoli Piceno (- 10,6%). Questo il quadro che emerge da un’indagine del Sole24 su valori elaborati da Infocamere su dati addetti Inps e Registro imprese.

Nel solo 2023 la nostra è stata la sola provincia delle Marche in cui il saldo tra nuove imprese iscritte (1.726) e quelle cancellate (1.607) è stato positivo (+119), con un tasso di crescita dello 0,34%, mentre tutte le altre consorelle marchigiane hanno registrato un segno – sia pure lieve – negativo: Fermo -0,05%, Pesaro Urbino –0,16%, Ancona –0,21%, Ascoli Piceno –0,27% (il tasso medio italiano è stato del +0,70%). Ma questo non compensa neanche lontanamente la perdita subita nel decennio. Secondo il quotidiano economico hanno inciso principalmente coltivazioni agricole e allevamenti, in decisa contrazione, e chiusure nel commercio, ma anche un saldo negativo, qui pesante più che altrove, nella manifattura, più marcato nelle province di Ancona, Fermo e Pesaro. Già all’inizio di febbraio, del resto, uno studio della Cgia aveva messo in evidenza il forte calo nella nostra provincia di artigiani, agricoltori autonomi e piccoli commercianti.

"Sono numeri che, purtroppo, non mi sorprendono, frutto di una dinamica in cui agiscono diversi fattori", afferma Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche e Marche Centrali. "Intanto – specifica - va detto che a quasi otto anni dal terremoto, nell’area del cratere del terremoto c’è ancora uno scenario di macerie, simile a quello lasciato dalla seconda guerra mondiale. Si è perso troppo tempo. Nelle aree colpite dal sisma c‘è stata una vera e propria fuga di saperi e capacità professionali. In molti si sono diretti verso la costa, altri sono andati fuori provincia, altri ancora, semplicemente, hanno chiuso i battenti. Bisogna accelerare e completare la rimozione delle macerie, ed è necessario passare dalla logica di interventi occasionali e frammentati ad un progetto globale per quel territorio, come ho chiesto sabato scorso a Guido Castelli, commissario alla Ricostruzione". Solo in questo modo, secondo Polacco, puntando in particolare – ma non solo – sul turismo quei territori potranno essere di nuovo attrattivi. Ma il problema non riguarda solo questi. "Certo, specie nei centri storici, ma ormai anche al di fuori di questi, si registra ancora una morìa delle piccole attività commerciali. Il lockdown nel corso della pandemia ha accelerato e intensificato il ricorso all’e commerce, e pesa ovviamente anche il ruolo crescente assunto dai grandi centri commerciali. Insomma, si va definendo un nuovo quadro con il quale bisogna fare i conti. Non a caso - conclude il direttore Confcommercio Marche e Marche Centrali - nel corso di quest’anno, terremo dei veri e propri corsi di formazione per i nostri imprenditori, affinché tutti siano in grado di agire efficacemente sul fonte del commercio elettronico, da affiancare a quello diretto in negozio".