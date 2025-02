"Sporcarsi le mani non attira. Li portiamo qui dalle scuole"

Il lavoro manuale è scomparso dai desideri di tanti giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro. "Forse è anche un po’ colpa di noi genitori", spiega Claudio Cardinali, co-titolare della Cast di Civitanova che si occupa di manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione. Ma la sua azienda, anche per far fronte a questo sbilanciamento tra domanda delle imprese e scelte dei giovani, si è messa a disposizione per un progetto a lungo termine di alternanza scuola-lavoro. Non uno stage di poche settimane, ma un contratto che dura tutto l’anno e può essere prorogato.

"I lavori manuali non attirano più i ragazzi – dice Cardinali –, è un dato di fatto. C’è una tendenza a fare altro, occupazioni in cui ci si "sporca meno le mani". Anche per questo abbiamo ben accolto la proposta dell’istituto professionale di Recanati; si tratta di una prova, ma per ora sta andando bene. In pratica uno studente, un diciassettenne di Porto Potenza Picena a inizio settimana va a lezione in classe regolarmente, mentre mercoledì, giovedì e venerdì viene da noi a lavorare e fare formazione sul "campo". Questo dal mese scorso, gennaio, fino a fine anno. Tra le ore di formazione e gli sgravi fiscali, con progetti di questo tipo si abbassano i costi per le aziende. Quindi è vantaggioso. E i ragazzi imparano un mestiere. Una bella idea. Inoltre i giovani che non sono tanto propensi allo studio, sono incentivati dal fatto di fare più pratica che teoria". Il futuro delle imprese, come ribadito anche da Cna, passa attraverso un rinnovato riconoscimento del valore del lavoro tecnico e artigianale, affinché le nuove generazioni possano trovare non solo opportunità professionali concrete, ma anche una prospettiva di crescita e realizzazione personale.

"Quest’anno abbiamo assunto tre giovani: uno con questo progetto e altri due che avevano appena concluso la scuola superiore – prosegue Cardinali –. Ma altri colleghi so che fanno fatica a trovare ragazzi. L’alternanza scuola-lavoro a lungo termine con il tempo, quando il giovane finirà gli studi, può diventare anche un contratto a tempo indeterminato. Questa può essere una delle soluzioni da mettere in atto per risolvere la carenza di manodopera. Può essere un punto di partenza". In passato questa azienda ha anche ospitato corsi di formazione e di sicurezza sia per giovani che per adulti.

