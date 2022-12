Sporcizia, degrado e abbandono davanti al Colle dell’Infinito

La porta che si apre sull’ex Grottino, all’ingresso del Colle dell’Infinito, luogo leopardiano per eccellenza, è l’immagine di un degrado che stona con l’ambiente che rappresenta il biglietto da visita della città. Sì, perché a pochi metri si fermano pullman turistici dai quali scendono i visitatori, siano essi studenti o gruppi di anziani o comitive varie. Sul piazzale, che fa da ingresso al parco del Colle dell’Infinito, c’è un punto di ristoro e di informazione turistica e dietro a questa struttura ci sono delle vecchie porte in ferro che sono di facile accesso, perché non sono sbarrate, che danno su un cortiletto interno, di proprietà privata, abbandonato e pieno di sporcizia dove spesso sono stati visti intrufolarsi dei giovani e non è certo difficile immagine il perché di queste intrusioni in un ambiente del tutto inospitale ed igienicamente pericoloso. Più volte è stato fatto presente all’amministrazione comunale e ai dirigenti di questa situazione, ma ancora non è stato provveduto a mettere in sicurezza questo luogo, per evitare così, ai recanatesi e turisti, i quali frequentano il Colle dell’Infinito, di imbattersi in uno spettacolo del genere. Se quell’area, come sembra, è di proprietà privata si intimi a chi di dovere di renderla in qualche modo inaccessibile, con porta sbarrata.