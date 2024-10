Sporcizia e danni all’ex scuola media. I carabinieri denunciano 21 minorenni

Ventuno minorenni sono stati denunciati per aver devastato la ex scuola media di viale Roma a Matelica. Tra i danni registrati ci sono infissi divelti, vetri frantumati, muri imbrattati, arredi danneggiati, cumuli di rifiuti ammucchiati in giro per le aule.

Le indagini erano partite ad agosto, a seguito delle segnalazioni di residenti che nella notte sentivano urla e rumori all’interno dell’edificio chiuso, essendo prossimo alla demolizione. Il lavoro compiuto dai carabinieri della stazione di Matelica, guidati dal comandante Christian Orrù, ha condotto all’accertamento di responsabilità per 21 ragazzini, denunciati alla procura per i minorenni di Ancona per il reato di danneggiamento. In tre sono stati anche denunciati per furto aggravato, per avere asportato una consolle per videogiochi da una struttura annessa al plesso scolastico.

Il fatto che protagonisti di tali devastazioni siano tutti ragazzi ha lasciato sgomente le autorità pubbliche, aprendo un ampio dibattito pubblico. Il comandante Orrù, intervenendo a un convegno sulla droga nel fine settimana, ha invitato i genitori a "non sottovalutare fenomeni pericolosi, dove ci si muove in branco, considerato che per la prima volta negli ultimi mesi anche a Matelica è arrivato un caso di droga dello stupro per una ragazza, che si è risvegliata stordita". Messaggi in questo senso rivolti alle famiglie sono partiti dai pulpiti delle varie chiese e Roberto Ubaldi dell’oratorio di Santa Maria ha sottolineato "l’esigenza di tenere un dialogo continuo con i nostri figli".

Matteo Parrini