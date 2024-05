Sporco e degrado nelle vie del centro: sui social fioccano foto e segnalazioni

Non solo la pista ciclabile dell’area fluviale del Chienti orfana delle attenzioni dei giardinieri comunali e ridotta in questi giorni a una giungla, ma anche tante vie del centro e della periferia mancano di manutenzione da parte del Comune.

Impazzano sui social immagini di marciapiedi invasi dalle siepi, tanto che è impossible transitarvi e sono i cittadini a postare foto e commenti per attirare l’attenzione dell’amministrazione comunale, in particolare del servizio che si occupa del verde pubblico e del decoro urbano, per sollecitare interventi.

Una delle strade più trascurate è viale Vittorio Veneto, che insieme al lungomare Piermanni è la principale direttrice di ingresso a Civitanova per chi arriva dalla zona sud. Tutte le aiuole – nel tratto che va dallo stadio fino all’innesto con viale Matteotti – sono trascurate, sporche e infestate dalle erbacce, e non poche quelle disseminate pure dagli escrementi dei cani. Colpa dell’inciviltà dei padroni certo, ma anche del fatto che di ramazze di chi dovrebbe pulire se ne vedono poche.

Assente da settimane e settimane la minima cura, al punto che anche a due passi da un hotel l’immagine di chi scende in strada è quella di sacchetti dei rifiuti ammassati contro i cassonetti nel tardo pomeriggio.

Questo il quadro che si presenta in viale Vittorio Veneto, ma fioccano le lamentele per gli sfalci d’erba non programmati anche nelle strade dei quartieri più periferici, così come lungo alcune delle vie che collegano il centro al lungomare e lasciate nel totale abbandono. Una trascuratezza che non risparmia nemmeno il Varco sul Mare che, per un’altra estate – e ne sono passate otto dalla demolizione della vecchia fiera con l’apertura dell’arena – non vedrà alcun intervento di riqualificazione e con l’aggravante che, invece, altre aree ricevono più attenzioni da parte del settore verde pubblico, tirate a lucido ogni periodo dell’anno.

l. c.