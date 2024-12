Sport, artigianato ed enogastronomia: un milione per lanciare il turismo

I Comuni di Loro Piceno, come capofila, Sant’Angelo in Pontano e Ripe San Ginesio sono risultati primi nella graduatoria regionale per il bando Borghi Accoglienti, aggiudicandosi un milione di euro. Il progetto presentato consiste in quattro linee esperienziali, per arricchire l’offerta turistica attraverso laboratori di artigianato artistico, esperienze enogastronomiche e percorsi oleo-turistici, proposte legate al wellness e iniziative legate al turismo sportivo e al cicloturismo. I tre borghi saranno un unico circuito nel quale i turisti potranno scegliere cosa fare, dove alloggiare e come caratterizzare il proprio soggiorno.

Gli interventi pubblici prevedono un centro dell’artigianato a Ripe San Ginesio, riqualificazione del belvedere e della torre civica a Sant’Angelo, un ufficio informazioni turistico a palazzo Mastrocola a Loro Piceno. Inoltre, aumenterà la ricettività con 11 nuovi posti letto (otto a Ripe e tre a Loro Piceno), promuovendo le eccellenze enogastronomiche come il vino cotto e valorizzando la filiera dell’olio. Molte azioni riguardano anche il privato, allineato ai progetti del pubblico.

"La sinergia tra i Comuni ci ha portati a ottenere risultati concreti – ha detto il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni (foto)-. Un grazie a tutte le attività private e al lavoro svolto da Marcheingegno che ha interpretato in maniera perfetta la visione dei nostri borghi, trasformandola in misure concrete e chiare. Loro Piceno vedrà rinascere palazzo Mastrocola, danneggiato dal terremoto del 2016, un edificio che ha ricevuto anche un altro finanziamento per il nuovo Museo del vino cotto".