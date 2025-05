Sport, buon cibo e musica. Domani c’è "CorriAmo la Vita"

Domani Sant’Angelo in Pontano ospiterà la sesta edizione di "CorriAmo la Vita" nel ricordo di Anna-Lisa Graziosi. Alle 16 avranno inizio le iscrizioni per la consueta marcialonga non competitiva di otto chilometri, percorribile a diverse andature; sarà affiancata ad una passeggiata naturalistica, sotto l’attenta guida del prof. Francesco Broccolo, alla scoperta delle erbe spontanee del territorio, e ad un bike tour organizzato dalla Project Sport. La serata poi prenderà il via con una cena a base di piatti della tradizione e proseguirà con musica anni ‘80/90 in compagnia di Giampy dj. Durante la cena si avrà anche la possibilità di seguire la finale di Champions League su maxischermo. Una giornata insieme che, coniugando divertimento, sport e soprattutto solidarietà,vuole perpetuare il messaggio che "il movimento è salute ma anche divertimento". Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla clinica oncologica dell’Università Politecnica delle Marche.

l. g.