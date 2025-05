Sport e cultura. Quattro settimane con l’Educamp

L’Asd Camerino Castelraimondo (Asd2C) conferma anche per questa estate l’Educamp Coni, un progetto nato non solo per il divertimento dei ragazzi ma come un vero e proprio progetto pedagogico. "L’obiettivo è trasformare il tempo libero in un’occasione di qualità e crescita", spiegano i promotori. Si tratta infatti di un centro estivo con finalità sportive, culturali e ricreative. La settimana tipo, dal lunedì al venerdì, offre una giornata ricca e strutturata: l’accoglienza avviene tra le 8 e le 9, seguono due sessioni di attività sportiva multidisciplinare, interrotte da una pausa ristoro. Dopo la pausa pranzo, il pomeriggio è dedicato ad attività ludiche e di avviamento alla pratica sportiva, fino alle 17-17.30. L’Educamp Coni 2025 si svolgerà nelle strutture sportive di Camerino, Castelraimondo e dei Comuni limitrofi dal 16 giugno all’11 luglio. Per info www.asdduecci.it.