"Sport e disabilità", al convegno l’intervento della ministra Locatelli

Si terrà sabato alle 9.30, al Cosmopolitan di Civitanova il convegno "Sport e disabilità", organizzato dall’Anmic Macerata con l’assessorato ai servizi sociali del Comune e la video rivista QCC Magazine. L’evento rappresenta un’occasione per riflettere sull’impatto positivo che lo sport ha sulla vita delle persone diversamente abili, offrendo un momento di confronto e condivisione di esperienze. Previsti gli interventi della ministra Alessandra Locatelli (foto), del governatore Francesco Acquaroli e delle autorità regionali e comunali. Seguiranno le testimonianze di atleti paralimpici e appassionati.

I massimi rappresentanti regionali e nazionali del Comitato italiano paralimpico, invece, approfondiranno le opportunità offerte dalle discipline sportive per le persone con disabilità. Si parlerà anche dell’importanza dello sport come percorso riabilitativo fisico e psicologico e strumento per rafforzare l’autostima e favorire l’integrazione sociale. L’incontro, rivolto in particolare alle famiglie e ai giovani atleti, è patrocinato dalla presidenza del consiglio regionale delle Marche, dall’U.Di.Con Regione Marche, dal Cip Marche, da Filosofarte e dall’Anip, che garantirà un interprete Lis.