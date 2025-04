Sport e disabilità, oggi il convegno alla Mozzi Borgetti

Sport e disabilità al centro del convegno di oggi alle 17 all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, organizzato dall’Anmic Macerata in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune e la video rivista Qcc Magazine. Presenti Fabio Mariani, commissario regionale dell’Anmic, e la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro. "Lo sport è un linguaggio universale – afferma D’Alessandro – che trascende le barriere fisiche e culturali". Interverranno Sara Conti, atleta dell’Asd Liberi nel vento – vela; Nitu Venturini, atleta di scherma; Roberto Minnetti, allenatore della pluricampionessa paralimpica Assunta Legnante; Alessandro Gattafoni, atleta e testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica; Giulia Trovellesi, atleta della Sacrata Sitting Volley di Civitanova; Andrea Cionna, campione paralimpico-maratona. Moderatrice Claudia Cutrignelli. L’incontro è aperto, trasmesso in diretta Facebook su QCC Magazine con interprete per la lingua Lis.