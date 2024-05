Sport e divertimento per parlare di politica

Un pomeriggio di sport e divertimento organizzato in piazza Giacomo Leopardi da Francesco Fiordomo candidato a sindaco. Agli incontri nei quartieri, con le associazioni, i commercianti, le imprese ha aggiunto un evento promosso dai numerosi sportivi presenti nelle sei liste del Progetto Civico. Tuta e scarpe da tennis, i candidati hanno guidato i bambini ed i ragazzi che hanno affollato la piazza insieme alle famiglie. Un successo. Matteo Clementoni, Alessandro Tarducci, Ilaria Messini, Alessandro Leita, Federico Giaccaglia, Nicolas Paoloni, Claudia Villalba, Aurora Poeta, Eris Boja, Nicola Tullio, Francesca Filippetti e Mario Mengascini hanno animato il pomeriggio. "Un pomeriggio piacevole, con il sorriso, con i bambini ed i ragazzi protagonisti, niente a che vedere con quanto avvenuto a Pesaro, in campo e fuori dal campo, una vergogna – dice Francesco Fiordomo –. Nonostante messaggi quasi intimidatori alle società sportive, la nostra iniziativa è stata un successo. Basket, pallavolo, danza, calcio, atletica... è possibile collaborare e mettere in piedi una Polisportiva. Il protocollo sottoscritto dalle società di basket e pallavolo è un primo, importante, passo". Nel programma del Progetto Civico dedicato allo sport sono stati inseriti i suggerimenti riscontrati nel corso dell’incontro con tutte le associazioni avvenuto due settimane fa. In particolare il miglioramento degli spogliatoi del campo di Villa Musone, l’accordo con il Comune di Montecassiano per lo sviluppo del rugby (anche in questo caso la struttura dello spogliatoio e per il “terzo tempo“), il miglioramento della pista di atletica, il reperimento di spazi per discipline come le arti marziali e la ginnastica artistica che non possono utilizzare le palestre scolastiche avendo bisogno di un utilizzo esclusivo dello spazio per il posizionamento degli attrezzi. Una nuova struttura polifunzionale, da aggiungere alla palestra che nascerà a Castelnuovo con i fondi Pnrr, potrebbe risolvere le problematiche ma le società indicano anche l’utilizzo di capannoni dismessi o di spazi all’interno dell’ex Fbt come alternativa.