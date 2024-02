Sport e inclusione per 60 giovani

Si chiama "Palla al Centro" il progetto di sport sociale e inclusivo presentato ieri mattina, nel municipio di Potenza Picena, e già pronto a partire nei prossimi giorni. L’iniziativa è promossa dal Comune, in sinergia con la cooperativa Il Faro Sociale, l’Union Picena Calcio (capofila), l’Asd Baseball Club Le Pantere Potenza Picena e l’Hockey Potenza Picena. In pratica, verranno organizzate numerose attività sportive ed extra sportive gratuite per i bambini e i ragazzi (dai 6 ai 17 anni), con disabilità oppure in stato di disagio fisico, psichico ed economico. E saranno coinvolti l’istituto comprensivo Sanzio, la parrocchia di Sant’Anna, quella dei santi Stefano e Giacomo e l’Istituto "Figlie dell’Addolorata". A scendere nei dettagli, c’erano il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco Giulio Casciotti e per la cooperativa Il Faro Sociale, Marcello Naldini e Gloria Filippetti, rispettivamente presidente e coordinatrice territoriale. Presenti anche Giorgio Allegrini (Sport e Salute), Serenella Carpano (vicepresidente Union Picena Calcio), Bruno Mancini (presidente Asd Baseball Club Le Pantere Potenza Picena) e Remo Scoccia (dirigente Hockey Potenza Picena). "Le attività partiranno a giorni e dureranno per due anni consecutivi – ha spiegato Filippetti per Il Faro Sociale –. L’importo del progetto ammonta a 30mila euro. Ogni associazione metterà a disposizione la propria struttura per praticare le varie discipline e si prevedono due ore settimanali di sport. Stimiamo di coinvolgere in tutto 60 giovani. Ma oltre alla parte sportiva, ci saranno quattro laboratori sociali: "music sound", "social club", "motricity" e "street art". Per farla breve, l’obiettivo dei corsi è di far esprimere a ciascun ragazzo i suoi talenti, tra musica, arte e tanto altro. "La nostra città – ha aggiunto il sindaco Tartabini - vanta delle associazioni sportive che, oltre alla preparazione sul piano agonistico, offrono a bambini e ragazzi un’opportunità inestimabile in termini di crescita e sviluppo della socialità. Il progetto "Palla al Centro", finanziato dal Dipartimento ministeriale per lo Sport, è un’occasione ulteriore per la comunità". A dirsi soddisfatto pure il vicesindaco Casciotti: "L’iniziativa di oggi è la ciliegina sulla torta, perché si vede lo sport come uno strumento educativo. Ed è questo il vero valore, cioè l’inclusione sociale per far crescere dei cittadini ancora più consapevoli".