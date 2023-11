Sport e salute, il progetto per i bambini. Conto alla rovescia per "Scuola attiva kids"

Prende il via anche per l’anno scolastico 20232024 il progetto "Scuola Attiva kids", promosso da Sport e salute e ministero dell’istruzione e del merito, con il ministro per lo sport e i giovani e il dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri. Nel sito www.sportesalute.eu è pubblicato l’avviso per la candidatura dei tutor sportivi scolastici e l’apertura della relativa piattaforma informatica dedicata. Gli aspiranti tutor possono candidarsi fino al 6 novembre. A breve partirà anche l’adesione delle scuole. Al programma "Scuola Attiva", distinto in due programmi per elementari e medie, lo scorso anno hanno partecipato oltre 10.400 scuole e un milione e 960mila alunni. Figura centrale del progetto è quella del tutor sportivo scolastico, che supporta gli insegnanti per la programmazione dell’attività motoria; realizza l’attività e l’orientamento sportivo nelle classi seconda e terza; offre un supporto per lo svolgimento delle attività interdisciplinari e favorisce la collaborazione e il raccordo tra scuola e sistema sportivo territoriale.

re. ma.