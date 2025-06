Sport e solidarietà in memoria di Matteo Fia

Sport e solidarietà a Porto Recanati grazie al torneo di calcio a 7 "Ceo ceo", che si è svolto nei giorni scorsi all’oratorio Don Bosco.

La competizione è stata organizzata in memoria del portorecanatese Matteo Fia, scomparso il 6 marzo del 2024, ad appena 30 anni, a causa di un male incurabile. Così amici e conoscenti hanno ideato il torneo, al quale hanno partecipato 70 atleti, divisi in sei squadre. Ma soprattutto i componenti di ciascun team sono stati sorteggiati, per rendere tutto ancora più spontaneo e inclusivo.

Il ricavato, circa 1.500 euro, verrà ora devoluto in beneficenza all’hospice di Loreto per dare conforto a tante altre persone malate. "Abbiamo ideato questa iniziativa mettendo alla base i principi di inclusione, rispetto e uguaglianza, per ricordare il nostro amico Matteo che purtroppo ci ha lasciato troppo presto – spiega Fabio Capuano, organizzatore del torneo "Ceo ceo" –. Un ringraziamento speciale alla parrocchia di Porto Recanati, nelle persone del parroco don Luca Beccacece e di don Antonio Barbaresi, oltreché a tutti gli iscritti e tutte le persone che hanno contribuito per realizzare della manifestazione. È sempre il momento giusto per fare qualcosa di bello e in beneficenza, per aiutare chi è in difficoltà".