Sport e solidarietà insieme. Gol del cuore, tutto pronto

Sport e solidarietà vanno di pari passo. Sabato alle 20 allo stadio dei Pini arriva il Gol del cuore. L’iniziativa vedrà giocare la nazionale attori e cantanti e quella delle forze dell’ordine. Il ricavato della partita, il cui calcio d’inizio sarà dato da Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci, sarà devoluto all’Anffas e l’associazione Piombini Sensini. La macchina organizzativa fa riferimento all’associazione Stefyforlife, presieduta da Diego Corsalini, che ha presentato la partita insieme alla consigliera di parità Deborah Pantana.

"Venerdì alle 19 ci sarà una visita guidata alle tenute Murola di Urbisaglia, dove ci tratterremo a cena – spiega Pantana – con attori, cantanti e la squadra interforze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco. È la prima volta in Italia che si organizza una squadra del genere. La cena di venerdì è aperta a tutti, e a Totò Schillaci, scomparso lo scorso anno, dedicheremo un sentito omaggio".

Dei cantanti e degli attori che giocheranno non sono ancora stati annunciati i nomi. A collaborare con Pantana all’organizzazione dell’iniziativa c’è Edi Castellani. Già da sabato pomeriggio allo stadio si susseguiranno bei momenti tra esibizioni di scherma, ginnastica e un mini torneo di calcio per i più piccoli e le più piccole.

Il fischio d’inizio invece della sfida più attesa è alle 20.30 e sarà preceduto dal saluto delle autorità e dall’inno nazionale eseguito dall’orchestra Insieme per gli altri con Camilla Ruffini alla voce.

"È una festa per le famiglie – specifica Pantana –, la partita non avrà un biglietto, l’ingresso sarà a offerta libera".

Diego Corsalini, presidente di Stefyforlife, ha fondato la sua associazione in memoria di sua moglie Stefania. "L’idea è quella di creare eventi per unire famiglie, sport e sociale, raccogliendo fondi non solo per l’oncologia, ma anche per altre fondazioni con un occhio al mondo dei giovani e alle persone svantaggiate. Il ricavato del Gol del cuore sarà infatti devoluto all’Anffas e alla Piombini Sensini – spiega Corsalini –, Stefania era una maestra, sarebbe stata molto felice di tutto questo. Amava molto il suo ruolo. Speriamo, sabato, di avere una buona affluenza, la solidarietà è il nostro tema e ci sta particolarmente a cuore". L’iniziativa Gol del cuore coinvolve associazioni, aziende e istituzioni che si sono unite con entusiasmo per un obiettivo comune.