"Sport Gioco Avventura" Partite le iscrizioni per il centro estivo

Sono state aperte le iscrizioni per il centro estivo "Sport Gioco Avventura", organizzato da Uisp e Comune di Potenza Picena per il periodo dal 19 giugno al 28 luglio. La frequenza è prevista dal lunedì al venerdì, per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. "Al mattino i partecipanti potranno raggiungere con il pullman o con mezzo proprio lo chalet Tarifa Beach di Porto Potenza – spiega il Comune in una nota –. Gli ombrelloni saranno posizionati nella spiaggia libera adiacente, gestita dal Comune. Sarà possibile usufruire di alcuni servizi offerti dallo chalet quali bagni, docce, servizio bar e spazi per alcune attività ludiche e di animazione. I piccoli verranno divisi in piccoli gruppi (massimo 10 per ogni gruppo) e saranno seguiti da istruttori e animatori qualificati. Il venerdì ci sarà il tempo pieno (con pranzo al sacco o pranzo convenzionato con lo chalet), fino alle 16.30. La quota di partecipazione: due settimane 90 euro, quattro settimane 150 euro, sei settimane 200 euro". Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 giugno. Lunedì 12 giugno, alle 18.30, è previsto un incontro illustrativo con le famiglie nella sala della Pro loco di Porto Potenza, in piazza della Stazione. Per info: Uisp Comitato Macerata Aps (0733 239444 o 3473629148), oppure via mail [email protected]