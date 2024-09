Sport in festa. Tante attività in piazza Dante

Il Comune di Castelraimondo organizza per domani la Festa dello Sport che si svolgerà in piazza Dante. Si tratta dell’appuntamento dedicato alle diverse associazioni sportive cittadine. Nel corso della serata le diverse realtà del territorio presenteranno le loro attività ed inoltre le offerte per la stagione sportiva ormai alle porte. Ad arricchire la manifestazione ci saranno gli stand di street food creati ad hoc dall’Osteria del Borgo, dal Ludwig Strasse, da La Nicchietta, da La Campagnola, da Piadinando BBQ, da Pasta Mogliano e dal bar l’Eclissi.

La novità di quest’anno ci sarà nel pomeriggio, quando tra piazza Dante e i giardini pubblici, dalle 16.30 si terranno le "Olimpiadi dei Ragazzi", dedicate a coloro che hanno dai 10 ai 14 anni. L’appuntamento sarà un modo per poter testare sul "campo" le molteplici attività sportive che vengono proposte.

"Un’importante occasione per far conoscere meglio le varie società sportive cittadine – ha detto Edoardo Bisbocci, assessore allo Sport – con l’occasione quest’anno per i giovani di provare le discipline proposte. Sono partite o stanno per partire le varie stagioni e quindi è anche il momento giusto per ritrovarsi e fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati a difendere e onorare i colori della nostra città".

l. g.