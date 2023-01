Sport in lutto, addio a Giuseppe Illuminati

"Era un uomo profondamente innamorato dello sport". È il ricordo di Simone Rocchetti, presidente della Federazione atletica delle Marche, di Giuseppe Illuminati, a lungo presidente e poi delegato del Coni Macerata scomparso all’età di 85 anni. Nel 2019 Illuminati è stato nominato Cavaliere della Repubblica. "È stata – aggiunge Giovanni Battista Torresi, vice presidente regionale del Coni – una figura molto importante, direi un fulcro dello sport maceratese essendo stato per quasi 20 anni presidente provinciale e poi delegato provinciale del Coni. La sua reggenza è stata caratterizzata dalle Olimpiadi maceratesi, manifestazione da lui ideata e portata avanti negli anni". Nel Coni aveva preso il posto di Paolo Perugini, un’altra figura storica. "Due persone – sottolinea Torresi – che hanno segnato profondamente il movimento sportivo locale".

Illuminati, che ha lavorato alla Bnl, è stato un personaggio molto conosciuto e apprezzato. "È stato un uomo del fare – dice Franco Lorenzetti, anima dell’Atletica Avis –, uno che pensava in grande per lo sport e per realizzare iniziative interessanti, su tutte le Olimpiadi maceratesi che avevano una cadenza triennale e di cui sono state fatte cinque edizioni: la prima nel 2002 e l’ultima nel 2014 a Macerata, le altre a Civitanova, Recanati e Tolentino. Ricordo le spettacolari cerimonie di apertura. Le Olimpiadi maceratesi sono state apprezzate ovunque, una volta è stato presente anche Gianni Petrucci, l’allora presidente del Coni. In alcune di queste manifestazioni hanno partecipato delegazioni staniere da Svizzera, Argentina, Brasile, Venezuela, Usa e Canada. Avrebbe voluto poi farne un’altra edizione delle Olimpiadi a Camerino ma non è stato possibile con la modifica dello Statuto del Coni".

Illuminati è stato uno sportivo. "È stato un bravo velocista, correva i 100 metri. Ricordo – aggiunge Lorenzetti – quando è stato presidente Fidal e si è organizzato assieme nel 1989 l’incontro di atletica con le nazionali di Italia, Germania dell’Est e Cecoslovacchia, all’Helvia Recina c’erano ben 20 medaglie olimpiche. È stato tra i fondatori della società di atletica Sacen Corridonia".

Illuminati ha dato tanto allo sport. "Lui – è quanto dice Fabio Romagnoli, delegato provinciale del Coni – ha dato molto allo sport in varie vesti. Lo ricordo quando era uno starter molto stimato ad alti livelli ed io ero un giovane, ma anche alle feste dell’Atletica Avis e infine come straordinario organizzatore con le Olimpiadi maceratesi". È stato prima di tutto un innamorato dello sport e quanto fatto non gli ha affatto pesato perché mosso dalla grande passione. "Lo conoscevo da anni – dice Rocchetti – ed era un grande appassionato di atletica. Lo ricordo alle feste della Fidal e in quelle occasioni abbiamo condiviso un po’ di idee sul futuro dell’atletica. Lo ricordo alla guida del Coni provinciale fatta con competenza e professionalità". Illuminati lascia la moglie Mariuccia, le figlie Alessandra e Barbara, il genero Paolo e le nipoti. Il funerale sarà celebrato alle 15 di oggi nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato della sua Corridonia.

Lorenzo Monachesi