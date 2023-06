Sport in tandem con Corridonia: arrivano i fondi

"Sostegno per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree colpite dal sisma", dalla Regione arrivano 7mila euro per i Comuni di Macerata e Corridonia. Il capoluogo, infatti, ha partecipato al bando proponendo il progetto "Macerata e Corridonia Insieme 2023" che prevede la promozione di diverse tipologie di attività: corso base di nordic walking; camminate serali nel periodo estivo per contrastare la sedentarietà e promuovere il benessere; camminate sportive nel centro storico di Macerata e Corridonia per attraversare un percorso urbano volto a valorizzare le ricchezze artistiche, architettoniche, storiche e culturali delle due città; camminate ecologiche per sensibilizzare la cittadinanza; partite e lezioni di scacchi e dama e lezioni pomeridiane di aikido. "Crediamo molto nella promozione dell’attività sportiva e fisico-motoria come valore aggregativo, sociale, educativo, formativo e di benessere rivolto a tutte le fasce di età – ha commentato l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi -. Un finanziamento che abbiamo ottenuto grazie anche al grande lavoro di squadra tra Comuni e associazioni sportive".