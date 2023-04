Sport, l’assessore Sacchi "Il Comune sempre vicino ai tifosi e alla Maceratese"

"L’amministrazione Parcaroli, in due anni e mezzo, ha investito moltissimo nella rigenerazione degli impianti sportivi della città; molto più di quanto fatto in 20 anni di governo del centrosinistra. Basti pensare al finanziamento di 4 milioni e 400mila euro (bando ‘Rigenerazione Urbana’) che permetterà di procedere con un intervento atteso da anni e grazie al quale, tra le altre cose, vedremo il rifacimento del campo da gioco, la modernizzazione degli spogliatoi e uno spazio espositivo per i cimeli della Maceratese". Parola di Riccardo Sacchi, assessore allo sport, dopo che componenti della Curva Just hanno chiesto al Comune più vicinanza al club. Sacchi ricorda, elencandoli, gli interventi e i finanziamenti a favore della Maceratese e degli impianti sportivi in generale. Tra questi, i 40mila euro per l’impermeabilizzazione della gradinata "e con risorse pari a 50mila euro abbiamo messo mano all’illuminazione, ad alcune sedute della tribuna coperta e alle panchine per gli staff tecnici" Prosegue dicendo che il Comune ha "sostenuto e finanziato la mostra che ha celebrato il Centenario della S.S. Maceratese. Nei mesi scorsi abbiamo anche inviato, grazie alla collaborazione di un appassionato della storia della Maceratese, tutto il patrimonio documentale in possesso del Comune a un editore per la digitalizzazione e la redazione di un volume dedicato al Centenario". Oltre a ciò, Sacchi ricorda che è stato "mantenuto l’impegno preso la scorsa estate di reinvestire gran parte delle risorse derivanti dall’affitto del campo alla Recanatese per la manutenzione". A proposito di vicinanza al club, spiega che "in più occasioni, in questi anni, abbiamo incontrato appassionati e supporters della società calcistica della nostra città ascoltando con attenzione e valutando positivamente le varie proposte di celebrazione del Centenario. Abbiamo garantito la nostra disponibilità economica ma tali iniziative, per motivi non certo ascrivibili all’amministrazione, non si sono concretizzate. Non ci sfugge che è necessario agevolare il reperimento di risorse aggiuntive per progetti ancora più ambiziosi e su questo, pur nei limiti delle nostre competenze, non ci siamo mai sottratti e non ci sottrarremo, ben consapevoli che il calcio dovrà tornare, prima possibile, ai livelli che una città capoluogo merita. Tra poco più di due anni avremo uno stadio omologato per la Lega Pro, punto di riferimento per lo sport a livello provinciale. L’augurio è che il nuovo impianto ospiti sempre più successi della squadra della nostra città. Occorre un percorso condiviso".

c. g.