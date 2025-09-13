Decalogo per le aree interne

13 set 2025
FRANCESCO ROSSETTI
Sport Live in piazza con la star Sofia Raffaeli

Il centro cittadino si trasforma in un enorme villaggio sportivo. Ecco la quinta edizione di "Sport Live", il Festival dello sport marchigiano che si terrà nella giornata di domani a Civitanova con oltre 50 punti attivi, più di 60 società partecipanti, esibizioni, tornei, prove gratuite e ospiti d’eccezione. Scopo dell’iniziativa è avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle discipline sportive, facendo conoscere anche quello meno seguite e praticate.

Dalla pallavolo al rugby, dal karate alla danza, passando per l’atletica e il tennis, ci sarà spazio per tutte le attività, con la possibilità di provarle direttamente sul campo grazie alla disponibilità degli istruttori qualificati. Sarà presente anche il basket in carrozzina. I partecipanti potranno incontrare campioni pronti a condividere esperienze, storie, valori e sogni. Tra gli ospiti, è infatti prevista la presenza della campionessa del mondo di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli, con il suo staff. "Quest’anno – dice entusiasta l’organizzatore Domenico Rita, presidente di Sport Live – abbiamo incrementato il numero delle società partecipanti: nella prima edizione eravamo partiti con 35 realtà, oggi siamo arrivati ad oltre 60. Per noi, questo è motivo di orgoglio, che ci ripaga del lavoro fatto durante il tempo e che fa di “Sport Live“ una iniziativa in grado di riscuotere un seguito e un interesse notevoli".

A breve, anche gli ex calciatori Carolina Morace, Fabio Galante e Francesco Montervino manderanno i loro saluti a Sport Live tramite dei video social. Tra i protagonisti della giornata ci sarà anche "Italian Luxury Taste", realtà marchigiana che ha lanciato il cereale "Tef" e che promuove uno stile di vita sano. "In Italia – concludono gli organizzatori –, oltre 20 milioni di persone praticano sport con regolarità, ma c’è ancora tanta strada da fare per coinvolgere soprattutto i più giovani. Lo sport è un linguaggio universale che unisce le generazioni, favorisce la socializzazione e aiuta a superare le barriere. È dimostrato che l’attività sportiva migliora la concentrazione, riduce lo stress e rafforza l’autostima: allenare il corpo significa allenare anche la mente".

Il festival si terrà dalle 9 alle 19 interessando i luoghi di piazza XX Settembre, corso Umberto I e corso Dalmazia.

Francesco Rossetti

