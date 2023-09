’Sport live’, ospite d’onore Zaytsev della Lube

di Francesco Rossetti

Lo sport in tutte le sue sfaccettature, con sessanta società presenti nel centro cittadino. Ecco la terza edizione di ‘Sport Live’ il ‘festival dello sport marchigiano’, organizzato da Domenico Rita della ‘Sport Live Asd’ con il patrocinio di Comune, Regione, Coni e Comitato italiano Paralimipico. Piazza XX Settembre, corso Umberto I e il Varco sul Mare, dalle 9 alle 20, si trasformeranno in un’arena a cielo aperto dove numerose discipline sportive saranno al centro dell’attenzione con dimostrazioni ed esibizioni a cura di esperti, tecnici, giocatori e appassionati. Una giornata dove, in molti casi, i più piccoli potranno avere un assaggio delle varie attività, dal calcio al tennis passando per l’atletica, la boxe, il karate, la ginnastica ritmica e molto altro. "Prosegue la scia degli anni precedenti – ha commentato Rita nella conferenza di ieri mattina a palazzo Sforza –, ‘Sport live’ é un format che piace. Nella prima edizione partimmo con trentacinque società, oggi siamo arrivati a sessanta. Domenica ci saranno anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli e quello del Coni regionale Fabio Luna, mentre l’ospite d’onore sarà Ivan Zaytsev della Lube". "Oltre alla bellissima manifestazione, si terrà la partenza della traversata in bicicletta, da Civitanova a Bruxelles, del biker Mauro Fumagalli – ha ricordato il vicesindaco con delega allo sport Claudio Morresi –, che definisco un’impresa storica poiché in quattordici giorni raggiungerà il Parlamento europeo per presentare un documento sulla ciclabilità in Italia". "Iniziative come queste vanno sempre sostenute", é la conclusione del delegato provinciale Coni Fabio Romagnoli. L’ingresso alla manifestazione sarà libero. Per l’occasione, predisposto il divieto di sosta, dalle 6 alle 22, in corso Umberto I, piazza XX Settembre, via Trieste, via Venezia, via Zara e nel parcheggio del varco sul mare dalle 6 di domani alle 22 di domenica. Sempre dalle 6 alle 22 di domenica, divieto di transito in alcuni tratti di corso Dalmazia e via Buozzi, in tutta piazza XX settembre e via Duca degli Abruzzi, mentre il capolinea degli autobus urbani ed extraurbani sarà spostato in via Santa Rita.