"Sport Live, tante dimostrazioni a prova di bimbo"

"È stata una giornata fantastica, con tantissima gente, oltre sessanta società partecipanti e circa cinquecento tra atleti e addetti ai lavori. Una vera e propria esplosione di sorrisi e colori". A parlare é Domenico Rita, organizzatore di ‘Sport Live’, il festival dello sport marchiano organizzato con il patrocinio di Comune, Regione, Coni e Comitato italiano paralimpico andato in scena nella giornata di domenica. Dalla mattina alla sera, circa sessanta società sportive, alcune venute anche da fuori città, hanno proposto cinquanta diverse discipline, con stand e dimostrazioni a prova di bambini e famiglie. Un’arena a cielo aperto che ha interessato piazza XX settembre, corso Umberto I e il varco sul mare, con campi da basket, pallavolo, piste d’atletica, tappeti e tanto altro. "E’ stato davvero bello vedere tanti bambini divertirsi correndo, giocando e provando le varie attività – esulta Rita –: ecco una bella ricompensa dopo duri mesi di lavoro passati a organizzare tutto ciò. Il nostro ringraziamento – conclude – va all’amministrazione comunale per aver creduto nel progetto, alla polizia municipale e alla Protezione civile per il supporto, nonché a tutte le società e le associazioni partecipi che con dedizione, passione e professionalità fanno da motore a questa grande macchina".

f. r.