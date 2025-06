Sport, musica, arte e teatro. Un fine settimana da non perdere in arrivo a Porto Recanati

Porto Recanati offre da oggi un calendario ricco di appuntamenti tra arte, teatro, musica, sport e spiritualità che andrà avanti per tutto il weekend.

Si partirà questo pomeriggio con l’inaugurazione del mini festival "L’incanto della disarmonia", promosso da Ubo Teatro. Alle 17 andrà in scena nel palas Medi il basket inclusivo e scenderanno in campo l’Attila Junior Basket, l’Anthropos di Civitanova e il centro L’albero magico.

Domani alle 21.30, l’anfiteatro Mondo ospiterà lo spettacolo Brainstorming di Piero Massimo Macchini. Venerdì alle 21, sempre all’anfiteatro Mondo si svolgerà il terzo incontro del ciclo "Corpo adolescente", con la nutrizionista Debora Giustozzi e la psicologa Albachiara Gagliardi. Subito dopo, alle 21.30, l’arena Gigli si accenderà con "Ciak… che spettacolo!", uno show curato da Michele Salvatori e portato in scena da Ubo Teatro.

Sabato alle 5.30, da largo Porto Giulio partirà la camminata Walk Active" organizzata da Pro Loco e Diet Moving Mp. Poi alle 15 prenderà il via la gara di beach bocce – Marche sulla spiaggia libera in via della Repubblica. Dalle 17 alle 23, la Festa della musica tra corso Matteotti e l’anfiteatro Mondo, dove si alterneranno esibizioni musicali.

Domenica alle 15, nella palestra Diaz si svolgerà un laboratorio di scrittura creativa con Alessandro Pertosa. Si proseguirà alle 21 con la processione del Corpus Domini e poco dopo, alle 21.30, lo spettacolo per bambini "Fiabe Stonate" all’anfiteatro Mondo.