Sport, musica e aiuto compiti. Tornano i progetti di inclusione

La sinergia tra Comune, scuole, cooperativa Il Faro, Glatad, la scuola di musica Scodanibbio e gli oratori tende ad aiutare i giovanissimi a socializzare e crescere. Riprendono infatti le attività di "Pomeriggi in quartiere 7x7" e "Tempi supplementari", da quest’anno capillarmente estese a tutta la città. Non solo un aiuto compiti per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, ma la possibilità di praticare sport e suonare uno strumento. Le iscrizioni alle attività gratuite di 7x7, che ha sedi sparse per tutta la città, sono aperte a chiunque: è sufficiente compilare l’apposito modulo dal sito del Comune.

Accompagnare bambini e famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità è il dovere di ogni istituzione. Francesca D’Alessandro, assessore ai servizi sociali e vicesindaco, sottolinea: "La rete creata con i vari enti coinvolti può incidere un fronte duro, quello dell’isolamento e della difficoltà che il percorso scolastico riserva. Grazie ad educatori preparati, le attività faciliteranno le relazioni che al giorno d’oggi non sono affatto scontate come potevano essere un tempo. Il supporto è quindi sia ai ragazzi che alle famiglie, in un’ottica di piena inclusività". Rispetto alle edizioni precedenti poi si aprirà anche un centro per 7x7 a Piediripa, all’oratorio parrocchiale. "Tempi supplementari", in collaborazione con Il Faro, valorizza invece l’aspetto educativo dell’attività sportiva come occasione di partecipazione e socializzazione. Aperto anche a giovani con disabilità, si svolgerà interamente alla parrocchia Santa Madre di Dio e sarà per ragazzi dai 6 ai 18 anni, divisi in due fasce. Previsti laboratori ludico-motori. La partecipazione è gratuita, iscrizioni da lunedì prossimo. Maurizio Principi, presidente Glatad, dice: "Prevenire il disagio e potenziare le capacità dei giovanissimi è fondamentale, così come la sinergia tra i vari operatori. Avere luoghi dove i ragazzi possono socializzare aiuta a combattere il ritiro sociale, in un’epoca dove, seppur iperconnessi, si è spesso soli. Ringrazio anche l’Ambito territoriale 15 che crede nella funzione educativa e di sostegno alla genitorialità, alle famiglie e al percorso di crescita di questi ragazzi". Matteo Arzemi, educatore de Il Faro, a proposito di "Tempi supplementari" precisa: "I ragazzi sono divisi in due gruppi e potranno sperimentare vari sport con un unico obiettivo, ossia divertirsi". Per tutte le informazioni si possono contattare i Servizi sociali del Comune di Macerata (0733256243, 0733256465).