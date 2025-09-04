"Sport, servizi scolastici e cura della persona. Così attiriamo i giovani"

"Credo che questo dato sia legato all’ampia offerta di servizi pubblici che riusciamo a garantire declinati, in particolare, lungo tre direttrici: sport, scuola e cura della persona", afferma Lorella Cardinali, sindaca di Montecosaro, il comune con l’età media più bassa della provincia. "Sul primo fronte – prosegue – segnalo il palazzetto dello sport vicino alla scuola Mandela dato in uso gratuito nel pomeriggio (come anche la palestra scuola media) alle associazioni sportive, la sistemazione del campo San Lorenzo, la realizzazione dello Skatepark e la sistemazione del campo in via Rossini (spazi aperti e gratuiti a disposizione di tutti). A breve, poi, saranno inaugurati i nuovi campi da tennis fuori dalle mura del centro storico, uno dei quali polivalente".

Per quanto riguarda i servizi scolastici, oltre alla realizzazione di una scuola materna comunale, tutti i pomeriggi è attivo un servizio di babysitting per asilo ed elementari, dalle 16 alle 19, con servizio trasporto ad un costo di 60 euro al mese. Con un contributo di 10 euro al mese, si può usufruire di un servizio di assistenza per lo svolgimento dei compiti scolastici nella ludoteca, e analogo aiuto c’è per gli allievi delle medie e delle superiori. "Aggiungo – sottolinea Cardinali – che ci sono anche contributi comunali per abbattere i costi della mensa e del trasporto scolastico. Chiaro che questo ha un peso per le giovani coppie".

Infine i servizi alle persone: apertura della Ludoteca e dello spazio di aggregazione giovanile il Binario con spazi attrezzati gratuiti, corsi di teatro e ampia offerta di eventi culturali gratuiti a prezzi contenuti, colonie marine per bambini e bambine, ma anche per gli anziani, spazi di aggregazione gratuiti per anziani (casette di legno), finanziamento comunale di un fondo gestito dalla Caritas per intervenire celermente nelle situazioni di attestata fragilità economica. "Con l’Anfass – conclude la sindaca di Montecosaro – abbiamo realizzato un progetto di accoglienza locale per le persone con disabilità".

Franco Veroli