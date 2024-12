Sportelli autoimpiego, supporto ai cittadini per il lavoro autonomo

Sono stati aperti e già operativi gli Sportelli Autoimpiego nei Centri per l’Impiego di Macerata ma anche Ascoli , Fermo, Urbino e Senigallia. A renderlo noto è l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi. Il servizio dedicato all’autoimpiego è pensato per supportare i cittadini nella creazione di nuove opportunità di lavoro autonomo, fornendo assistenza personalizzata e strumenti concreti per trasformare idee imprenditoriali. In questa prima fase di sperimentazione viene rafforzato e istituzionalizzato con l’apertura di uno sportello dedicato in cinque Cpi, per poi continuare anche negli altri Centri.