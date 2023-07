Sportelli contro le truffe della terza età

La prima commissione consiliare dell’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato all’unanimità la proposta di legge per l’istituzione del ’Mese e della giornata regionale dell’anziano’ presentata dal consigliere Fabrizio Cesetti e sottoscritta da tutto il gruppo del Pd. È stato approvato anche un emendamento dello stesso Cesetti che prevedendo l’apertura di Sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio, che avranno il compito di erogare servizi informativi, di prevenzione, ascolto, assistenza e sostegno psicologico. "La Marche – spiega Cesetti – sono da anni ai vertici nazionali per longevità della popolazione. Le istituzioni, e in primo luogo la Regione, hanno il dovere di creare strumenti e servizi che tutelino in particolare la sicurezza a questa crescente fetta della società. Purtroppo, infatti, è sufficiente scorrere le pagine delle cronache locali per capire come pure nel nostro territorio siano sempre più le truffe che colpiscono gli anziani. In tali situazioni, oltre agli ingenti danni materiali, non di rado si producono traumi che causano prostrazione psicologica permanente nelle vittime e sentimenti di grande apprensione nei loro familiari. La proposta approvata dalla commissione, di fatto completa l’opera avviata dalla precedente amministrazione Ceriscioli, che nel 2019 varò una legge sulla promozione dell’invecchiamento attivo. L’obiettivo è realizzare iniziative idonee a informare costantemente i cittadini, fornire loro le conoscenze necessarie a riconoscere tempestivamente una potenziale truffa, istruirli sui comportamenti da tenere e indicargli le corrette modalità di collaborazione con le forze dell’ordine. Un lavoro che dovrà coprire l’intero arco dell’anno, trovando il culmine a ottobre, durante il ’Mese regionale dell’Anziano’".