Sportello adolescenza per il disagio giovanile

Al via lo sportello adolescenza, uno spazio d’ascolto rivolto ai ragazzi e ai genitori con figli adolescenti. E’ l’iniziativa dell’Assessorato ai servizi sociali, con il servizio che sarà gestito dalla cooperativa sociale ‘Il Faro’ e che nasce con l’obiettivo di ampliare l’intervento a sostegno dei genitori, per favorire autonomia e competenza nella gestione delle proprie responsabilità e dei bisogni dei figli. Lo scopo è prevenire eventuali rischi, promuovendo benessere individuale, familiare e di comunità. Ed è proprio grazie all’attività di avvicinamento dei giovani nell’ambito di ‘Educativa di strada’ – progetto de Il Faro’ in collaborazione con il Comune – che è emersa la necessità di attivare lo Sportello.

"La progettualità del Welfare a sostegno delle famiglie e dei teenagers si arricchisce con l’apertura di uno sportello che nasce dal confronto col territorio e vi ricade, in rete con gli altri servizi e risorse già attivi, e in risposta alle esigenze di genitori e figli in una fase tanto critica quanto affascinante come l’adolescenza – le parole dell’Assessore Barbara Capponi –. Siamo in rete costantemente con altri attori istituzionali e agenzie educative, prime tra tutti le scuole, incontrati nel corso di questi mesi in un confronto reciproco e proattivo, e lo sportello oltre alle professionalità dedicate saprà rispondere alle più svariate domande indirizzando i genitori nei percorsi opportuni in ogni settore". Dunque, ci saranno colloqui gestiti da personale qualificato con opportunità di ascolto, confronto e informazione su tematiche inerenti la preadolescenza e l’adolescenza, nonché spazi di riflessione sul proprio stile comunicativo ed educativo e supporto nella lettura dei bisogni dei ragazzi.

Gli orari di apertura verranno definiti prossimamente, tuttavia è possibile contattare la referente Irene Ortolani al numero 388 8997287 o alla mail [email protected]