Sportello antiviolenza: contributo anonimo

Grazie alla generosità di un privato arriva un piccolo aiuto ad almeno 6 delle oltre 60 donne, tra i 18 e i 75 anni di età, che si sono rivolte in questo anno allo Sportello antiviolenza di Recanati e che sono seguite, per la loro situazione socio-economica, dal Servizio Sociale comunale. Nel giugno scorso un cittadino, che ha voluto mantenere il più stretto anonimato, ha donato all’Amministrazione comunale la somma di 10 mila euro chiedendo che fosse utilizzata per finanziare il canile municipale, a cui è destinata la somma di 2 mila euro, e con la restante parte, e cioè 8 mila euro, incrementare le attività del Centro antiviolenza sulle donne che l’Amministrazione gestisce attraverso lo Sportello antiviolenza ed antistalking aperto all’ospedale S. Lucia. Aperto nel 2013, lo sportello – affidato alla nota psicologa e criminologa Margherita Carlini - garantisce una reperibilità h 24 (contatto telefonico 071-7587234) e nel 2022 ha seguito circa 60 donne, gran parte con figli minori. "La paura più grande della donna – sottolinea Carlini (nella foto) - nel denunciare la violenza che subisce è il rischio di allontanamento dei figli poiché sa bene che è vulnerabile anche dal punto di vista economico: per questo è molto importante sostenerle anche economicamente".