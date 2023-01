Sportello dell’Ircr: merenda insieme per gli anziani

Martedì pomeriggio, per alcuni anziani seguiti dallo Sportello InformAnziani di Ircr Macerata, le operatrici – guidate da Giuli Lattanzi, assistente sociale responsabile dello Sportello – hanno organizzato una ’Merenda Insieme’ nella sala polivalente di piazza Mazzini. Il presidente Centioni, presente insieme al Direttore Generale Prioglio, ha elogiato l’impegno delle ragazze "sempre pronte a farsi carico di chi ha bisogno con positività e allegria". "Bello lo spirito di questa iniziativa - ha commentato l’assessore D’Alessandro -. Ringrazio sempre l’Ircr per queste attività, che creano un momento di svago e di interattività". Gli operatori dello Sportello ringraziamo l’azienda vitivinicola Bastianelli di San Rustico di Fermo, il Caseificio Di Pietrantonio di Belforte del Chienti e l’azienda agricola Lorese per le apprezzatissime specialità che hanno voluto donare per la ’Merenda Insieme’. Per concludere il pomeriggio in bellezza, i partecipanti hanno ricevuto in dono caldi guanti, sciarpe e cappelli gentilmente omaggiati dall’Upim del Centro Commerciale Valdichienti, coinvolto nell’iniziativa da Gianluca Tittarelli - Direttore del Centro Commerciale - che lo Sportello ringrazia per il suo gentile intervento.