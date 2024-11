Sportello di ascolto tra i negozi

Attivato all’interno del centro commerciale Cuore Adriatico uno sportello gratuito di ascolto e sostegno psicologico della Cooperativa Pars, in cui saranno presenti i professionisti che già operano al Centro Icaro. Uno spazio utile alla comunità che ha lo scopo di offrire un luogo "accogliente e sicuro" a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il progetto sancisce la collaborazione tra la Cooperativa Sociale e il centro commerciale, con lo scopo di promuovere la salute ed il benessere mentale per i giovani e le loro famiglie. La presidente Pars Nicoletta Capriotti ha spiegato: "Vogliamo ringraziare il Cuore Adriatico per lo spazio che ci ha concesso e per aver da subito accolto con entusiasmo la nostra proposta di attivare in questo luogo uno sportello di ascolto. Siamo molto soddisfatti di entrare sempre di più nel territorio e nelle sue realtà per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini".